Росстат: Инфляция в России в середине марта составила 0,08%

За неделю с 11 по 16 марта 2026 года инфляция в России, по данным Росстата, составила 0,08%. За предыдущую неделю, с 3 по 10 марта, этот показатель был чуть выше и составил 0,11%.
С начала марта текущего года потребительские цены в стране выросли на 0,22%. На 16 марта 2026 года годовая инфляция, рассчитанная на основе среднесуточных данных за текущий и прошлый год, составила 5,91%.
За отчётный период выросли цены на куриные яйца (+1,7%), сахар, соль, колбасы, рыбу, говядину (+0,3%), масло, консервы для детского питания, водку, кафе и закусочные (+0,2%), свинину, баранину, хлеб, муку, пшено, кефир (+0,1%).
Цены на овощи снизились в среднем на 0,2%, больше всего подешевели огурцы (-7,6%). Выросли цены на помидоры (+3,7%), морковь (+2,7%), свеклу (+1,7%), капусту (+1,4%), бананы (+1%), картофель (+0,9%), лук и яблоки (+0,6%).
Снизились также цены на курицу (-0,6%), молоко, масло, творог, сыры, рис, макароны, чай (-0,2%), сосиски и вермишель (-0,1%).
