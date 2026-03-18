Автомобильные грузоперевозки в Калининград с 2021 года сократились в три раза

Комментируя эти цифры, зампредседателя комитета, гендиректор компании-перевозчика Сергей Гоз сообщил, что основное падение объема грузоперевозок произошло с 2023-го по 2024-й год — оно составило 40%. Он также спрогнозировал продолжение падения объемов в 2026 году. «Это связано, со снижением предпринимательской активности, плюс ещё нашими новыми законодательными налоговыми новеллами, с какими столкнулась отрасль в этом году», — пояснил Гоз.