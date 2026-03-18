В Министерстве энергетики РФ прокомментировали текущую обстановку на топливном рынке страны. По данным ведомства, ситуация находится под контролем, несмотря на временную нестабильность цен из-за войны на Ближнем Востоке и изменения привычных логистических цепочек.
Ранее KP.RU сообщил о заявлении пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова. Он сказал, что Россия рассчитывает на дополнительные поступления в бюджет благодаря росту цен на нефть и смягчению санкций США. Во многом это связано с событиями на Ближнем Востоке.