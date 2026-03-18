«Газпром»: летняя закачка газа в ПХГ Европы стала нерентабельной

Текущая ситуация на европейском газовом рынке делает экономически нецелесообразной летнюю закачку топлива в подземные хранилища (ПХГ), следует из заявления «Газпрома».
По данным Gas Infrastructure Europe, на 16 марта общий уровень запасов газа в европейских ПХГ составляет 28,9%. При этом в хранилищах Нидерландов осталось 7,7% запасов газа, что является минимальным историческим показателем для середины марта.
«При этом цены на газ для европейских потребителей продолжают расти. Так, сегодня на нидерландском хабе TTF цена с поставкой “на день вперед” достигла 665,97 долл. за 1 тыс. куб. м газа. Отметим также, что в марте на TTF цены на газ с поставкой “на следующее лето” находятся выше цен “на следующую зиму”», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что запасы газа в подземных хранилищах Европы снизились до минимального уровня с начала сезона отбора и составили около 29,1%. В «Газпроме» отмечали, что газ, закачанный при подготовке к зиме, был полностью израсходован к середине февраля.