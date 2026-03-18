Эксперт Зельцер: к концу года доллар будет стоить более 85 рублей

К концу 2026 года курс доллара может превысить 85 рублей. Такой прогноз в беседе с «Газетой.Ru» озвучил кандидат экономических наук, эксперт по фондовому рынку Михаил Зельцер.
По словам аналитика, текущий рост американской валюты обусловлен двумя факторами: падением предложения иностранной валюты на российском рынке и увеличением спроса на нее. Предложение снизилось в разы на фоне корректировки бюджетного правила для восполнения резервов, тогда как спрос подрастает сезонно и из-за снижения ключевой ставки ЦБ. Зельцер отметил, что оптимальным моментом для покупки доллара было время, когда курс находился на уровне 76 рублей.
Эксперт также напомнил о ранее озвученном ориентире до конца весны в 82 рубля за доллар. Однако, благодаря мартовскому ралли цен на нефть и газ, вызванному эскалацией на Ближнем Востоке, через месяц в страну начнет поступать больше валюты от экспортеров, что сдержит ослабление рубля. В связи с этим краткосрочный спекулятивный потенциал покупки валюты уже невысок. Тем не менее, для среднесрочной перспективы и конкретных целей, таких как импорт или туризм, приобретение валюты остается актуальным, а к концу года аналитик по-прежнему ожидает курс выше 85 рублей.
Ранее сообщалось, что внебиржевой курс доллара впервые с октября поднялся выше 82 рублей.