Программу по льготным авиабилетам скорректировали для Калининграда

Выделенные Калининградской области 440 миллионов рублей, которые пошли на обеспечение льготных авиаперевозок, исчерпали за пару месяцев. Об этом сообщили в региональном правительстве. Калининградцы вновь остались без дешевых билетов, которые положены им по госпрограмме поддержки.
Чтобы исправить ситуацию, в Совете Федерации предложили разработать «эксклюзивное решение» для региона. Сейчас авиасообщение с Калининградской областью субсидируется по двум программам. Первая действует для всех жителей страны и распространяется на 17 российских городов — от Москвы и Петербурга до Уфы, Калуги и Челябинска. Вторая программа рассчитана на жителей области и студентов региональных вузов. Проблемы с ней возникли в 2025 году, когда покупать дешевые билеты (3500 рублей до Петербурга и 3800 рублей до Москвы) разрешили молодежи до 23 лет, пенсионерам, инвалидам и многодетным даже без калининградской регистрации. Спрос на такие билеты — огромный. "Надо субсидии прописывать отдельной бюджетной строкой для Калининградской области, а не закладывать их в общую программу, — отметил зампредседателя правительства — министр развития инфраструктуры Александр Рольбинов.
Эту позицию поддержали в Комитете Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам. По мнению сенаторов, Калининградская область — единственный российский регион, авиасообщения с которым должно финансироваться по эксклюзивным программам. "Нельзя уравнивать условия программы калининградского направления с другими регионами. Сегодня регион оказался в сложнейших условиях. Нельзя ограничивать людей в транспортной доступности, — прокомментировал глава комитета Анатолий Артамонов.
Первым этапом стал откат программы субсидирования на 2026 год к варианту двухлетней давности. В Росавиации сообщили, что субсидии вновь распространили исключительно на жителей Калининградской области и студентов. Теперь осталось решить вопрос с финансированием.