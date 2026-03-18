Программу по льготным авиабилетам скорректировали для Калининграда

Чтобы исправить ситуацию, в Совете Федерации предложили разработать «эксклюзивное решение» для региона. Сейчас авиасообщение с Калининградской областью субсидируется по двум программам. Первая действует для всех жителей страны и распространяется на 17 российских городов — от Москвы и Петербурга до Уфы, Калуги и Челябинска. Вторая программа рассчитана на жителей области и студентов региональных вузов. Проблемы с ней возникли в 2025 году, когда покупать дешевые билеты (3500 рублей до Петербурга и 3800 рублей до Москвы) разрешили молодежи до 23 лет, пенсионерам, инвалидам и многодетным даже без калининградской регистрации. Спрос на такие билеты — огромный. "Надо субсидии прописывать отдельной бюджетной строкой для Калининградской области, а не закладывать их в общую программу, — отметил зампредседателя правительства — министр развития инфраструктуры Александр Рольбинов.