Петля над шоссе и новый подъезд: стало известно, как продвигается строительство обхода Адлера

Строительство обхода Адлера выходит на новый этап: по данным ГК «Автодор», завершены ключевые монолитные работы сразу на двух важных объектах — разворотной петле в селе Высокое и эстакадном подъезде к санаторию «Кудепста».
Разворотная петля расположена в самой восточной точке будущей трассы и уже полностью сомкнулась над новым Краснополянским шоссе, формируя выразительную транспортную конструкцию. По сути это однополосная эстакада замкнутой формы длиной 362 метра и шириной почти восемь метров, предназначенная для движения в одном направлении. Для её создания использовали почти две тысячи кубометров прочного бетона, а внутри пролётных строений спрятана мощная система армирования — десятки километров стальных канатов. Именно по этой петле водители, движущиеся по трассе А-149 со стороны аэропорта и Адлера, смогут попадать в тоннель обхода. В дальнейшем она станет частью крупной многоуровневой развязки с одиннадцатью съездами общей протяжённостью почти 3,7 километра.
Параллельно завершено устройство нового подъезда к санаторию «Кудепста», который выполнен в виде компактной эстакады. Хотя этот участок формально не входит в состав обхода, его роль важна: он позволит сохранить привычные транспортные связи во время реконструкции Сухумского шоссе и строительства примыканий к трассе А-147, а также поможет аккуратно обойти объекты культурного наследия, подлежащие переносу.
Сооружение получилось относительно небольшим, но технически продуманным: его длина составляет около 128 метров, ширина превышает 12 метров, конструкция держится на пяти опорах и включает четыре пролёта, а максимальная высота достигает примерно десяти метров. Для удобства людей здесь предусмотрены тротуары и лестничные спуски, что делает объект не только транспортным, но и безопасным для пешеходов.
На восточном участке обхода уже заметны контуры будущих тоннелей в районе улицы Ивановской — сейчас там продолжается подготовка площадок для запуска тоннелепроходческих комплексов. По мере развития работ очертания порталов становятся всё более отчётливыми.
Проект предусматривает оснащение тоннелей современными системами безопасности и управления движением.