Петля над шоссе и новый подъезд: стало известно, как продвигается строительство обхода Адлера

Разворотная петля расположена в самой восточной точке будущей трассы и уже полностью сомкнулась над новым Краснополянским шоссе, формируя выразительную транспортную конструкцию. По сути это однополосная эстакада замкнутой формы длиной 362 метра и шириной почти восемь метров, предназначенная для движения в одном направлении. Для её создания использовали почти две тысячи кубометров прочного бетона, а внутри пролётных строений спрятана мощная система армирования — десятки километров стальных канатов. Именно по этой петле водители, движущиеся по трассе А-149 со стороны аэропорта и Адлера, смогут попадать в тоннель обхода. В дальнейшем она станет частью крупной многоуровневой развязки с одиннадцатью съездами общей протяжённостью почти 3,7 километра.