ФРС США сохранила ставку на уровне 3,5−3,75%

«В поддержку своих целей FOMC (Федеральный комитет по операциям на открытом рынке ФРС — прим. ред.) принял решение сохранить целевой диапазон ставки по федеральным фондам на уровне 3,5−3,75%», — говорится в сообщении ФРС.
Регулятор проинформировал, что последствия событий на Ближнем Востоке «остаются неопределенными» для экономики США и Федеральная резервная система следит за рисками для инфляции и безработицы в стране.
По прогнозам ФРС, к концу года базовая инфляция составит 2,7%, что выше декабрьского прогноза в 2,5%, а рост ВВП покажет 2,4% вместо заявленных ранее 2,3%.
Американский регулятор сохранял ставку на уровне 3,5−3,75% и в конце января — после трех снижений подряд.