ФРС США сохранила ставку на уровне 3,5−3,75%

Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центробанка страны, сохранила базовую ставку на уровне 3,5−3,75%.

Источник: Аргументы и факты

Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центробанка страны, сохранила базовую ставку на уровне 3,5−3,75%, следует из заявления регулятора.

«В поддержку своих целей FOMC (Федеральный комитет по операциям на открытом рынке ФРС — прим. ред.) принял решение сохранить целевой диапазон ставки по федеральным фондам на уровне 3,5−3,75%», — говорится в сообщении ФРС.

Регулятор проинформировал, что последствия событий на Ближнем Востоке «остаются неопределенными» для экономики США и Федеральная резервная система следит за рисками для инфляции и безработицы в стране.

По прогнозам ФРС, к концу года базовая инфляция составит 2,7%, что выше декабрьского прогноза в 2,5%, а рост ВВП покажет 2,4% вместо заявленных ранее 2,3%.

Американский регулятор сохранял ставку на уровне 3,5−3,75% и в конце января — после трех снижений подряд.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше