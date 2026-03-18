Трамп приостановил закон о перевозках морем на 60 дней для снижения цен на топливо

ВАШИНГТОН, 18 марта. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп приостановил действие федерального законодательства, разрешающего морские грузовые перевозки между портами страны только американским судоходным компаниям. Это решение было принято в попытке добиться снижения цен на топливо в США, которые начали резко расти после начала американо-израильской военной операции против Ирана.
Как уточнила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт, американский лидер приостановил действие упомянутого законодательства на два месяца. «Решение президента Трампа приостановить на 60 дней действие Закона имени Джонса представляет собой еще один шаг по устранению перебоев на нефтяном рынке», — написала она в X. При этом Ливитт утверждала, что такие перебои будут краткосрочными.
«Этот шаг позволит обеспечить свободную транспортировку в порты США на протяжении 60 дней таких ключевых ресурсов, как нефть, природный газ, удобрения и уголь. Администрация [США] сохраняет приверженность продолжению укрепления наших критически важных цепочек поставок», — добавила представитель Белого дома.