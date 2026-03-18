ФРП Запорожской области профинансировал инвестпроекты почти на 1 млрд рублей

МЕЛИТОПОЛЬ, 18 марта. /ТАСС/. Фонд развития промышленности (ФРП) Запорожской области за 2023−2025 годы профинансировал инвестиционные проекты почти на 1 млрд рублей. Об этом в своем ежегодном докладе законодательному собранию региона сообщил губернатор области Евгений Балицкий.
«В промышленности региона сегодня работает 200 предпринимателей. В отрасли занято около 9 тыс. человек. Предприятия получают поддержку через региональный Фонд развития промышленности, который уже профинансировал инвестиционные проекты почти на 1 млрд рублей», — заявил губернатор.
Из них два предприятия машиностроения на сумму 50 млн рублей, два предприятия горнодобывающей отрасли на сумму 108,7 млн рублей. Одно — химической промышленности на сумму 14,6 млн рублей и одно из сферы текстильной промышленности на сумму 24,8 млн.