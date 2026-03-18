Минтранс: к 2030 году в РФ будут курсировать более 4 тыс. беспилотных грузовиков

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Почти 1 тыс. беспилотных грузовиков будут курсировать на дорогах России к концу 2028 года, а к 2030 году их число превысит 4 тыс., сообщили в Минтрансе РФ.
«К концу 2028 года на дорогах России будет курсировать почти тысяча беспилотных грузовиков, а к 2030 году их количество превысит 4 тыс. единиц. При этом каждый беспилотный грузовик будет проходить около 300 000 км в год — это в 2 раза больше, чем обычный грузовик с водителем», — говорится в сообщении.
В министерстве отметили, что проект беспилотных грузовиков не потребует дополнительной модернизации дорожной инфраструктуры. Будет использоваться мобильная сеть 4G, в перспективе рассматривается использование низкоорбитальных спутниковых групп.
Как добавили в Минтрансе, с 2028 года планируется поэтапное расширение проекта на дороги категорий М и Р, в этом году беспилотные грузовики выйдут на ЦКАД.
«В 2025 году был проведен эксперимент, в рамках которого автономный грузовик компании Navio преодолел путь от Санкт-Петербурга до Казани протяженностью 1,6 тыс. км за 24 часа. Поездка по тому же маршруту с участием человека занимает около 58 часов», — напомнили в министерстве.