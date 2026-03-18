Балицкий назвал приоритеты правительства Запорожской области на 2026 год

МЕЛИТОПОЛЬ, 18 марта. /ТАСС/. Главными приоритетами работы правительства Запорожской области в 2026 году являются развитие промышленности, привлечение инвестиций, модернизация инфраструктуры и многое другое. Об этом в своем ежегодном докладе Законодательному собранию региона указал губернатор области Евгений Балицкий.
«В 2026 году приоритетами работы правительства Запорожской области остаются развитие экономики промышленности региона, привлечение инвестиций, восстановление и модернизация инфраструктуры, развитие агропромышленного комплекса, поддержка предпринимательства, в целом повышение качества жизни граждан», — сказал он.
Губернатор подчеркнул, что власти продолжат формировать совместную экономику региона, создавать новые рабочие места и обеспечивать устойчивое развитие Запорожской области.