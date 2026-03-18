Ричмонд
+4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Балицкий назвал приоритеты правительства Запорожской области на 2026 год

МЕЛИТОПОЛЬ, 18 марта. /ТАСС/. Главными приоритетами работы правительства Запорожской области в 2026 году являются развитие промышленности, привлечение инвестиций, модернизация инфраструктуры и многое другое. Об этом в своем ежегодном докладе Законодательному собранию региона указал губернатор области Евгений Балицкий.

«В 2026 году приоритетами работы правительства Запорожской области остаются развитие экономики промышленности региона, привлечение инвестиций, восстановление и модернизация инфраструктуры, развитие агропромышленного комплекса, поддержка предпринимательства, в целом повышение качества жизни граждан», — сказал он.

Губернатор подчеркнул, что власти продолжат формировать совместную экономику региона, создавать новые рабочие места и обеспечивать устойчивое развитие Запорожской области.