Балицкий: перед Запорожской областью стоит задача выйти из дотационной зоны

МЕЛИТОПОЛЬ, 18 марта. /ТАСС/. Перед властями Запорожской области стоит задача вывести регион из дотационной зоны до 2030 года. Об этом, отвечая на вопросы депутатов по итогам ежегодного доклада Законодательному собранию, заявил губернатор региона Евгений Балицкий.
«Перед нами стоит задача, что к 2030 году мы должны сделать все для того, чтобы доложить нашему руководству, что наша область выходит из дотационной зоны. Это значит, что нам с вами надо поработать таким образом, в первую очередь производством, чтобы мы могли обеспечить как минимум 55 млрд сборов, а не 30, которые мы сейчас собираем. Хотя в плане стояло 23», — сказал он.
Балицкий подчеркнул, что план был перевыполнен на 8 млрд.