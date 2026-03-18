Сийярто: попытки обойти вето Венгрии на кредит Украине отразятся на судьбе ЕС

БУДАПЕШТ, 18 марта. /ТАСС/. Попытки обойти вето Венгрии на «военный кредит» Евросоюза для Украины будут иметь серьезные последствия для существования всего сообщества. С таким предупреждением выступил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, комментируя высказывания канцлера Германии Фридриха Мерца.
Ранее глава правительства ФРГ предложил не принимать во внимание возражения «единственной страны в ЕС», которая блокирует финансовую помощь украинцам. «Что бы ни говорил канцлер Германии, европейские правила ясны. Выделить €90 млрд можно только в том случае, если открыто нарушить эти правила. Но это будет иметь очень серьезные последствия для судьбы и функционирования Евросоюза», — процитировало Сийярто агентство MTI.
Глава МИД добавил, что немцы «не допускают, чтобы кто-то им противоречил, и принимают только один ответ: “Есть. Так точно”. “Но мы не та нация, которая говорит так немцам, мы служим национальным интересам Венгрии, и никто не сможет предоставить Украине этот “военный кредит” в размере €90 млрд до тех пор, пока Украина держит нас в нефтяной блокаде”, — подчеркнул Сийярто.
Нефть из России не поступает по трубопроводу «Дружба» на НПЗ в Венгрии и Словакии с 27 января. Венгерское правительство считает, что магистраль пригодна к работе и Украина не возобновляет транзит сырья исключительно по политическим причинам. Будапешт принял ответные меры против Киева, заблокировав ему «военный кредит» Евросоюза на 90 млрд евро и предупредив, что будет препятствовать любым решениям Брюсселя, выгодным для украинцев. В связи с этим Венгрия отказывается также одобрить 20-й пакет санкций ЕС против России.