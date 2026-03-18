De Dagelijkse Standaard: в Нидерландах упала выручка АЗС из-за цен на топливо

ГААГА, 18 марта. /ТАСС/. Резкий рост цен на топливо в Нидерландах на фоне конфликта на Ближнем Востоке привел к заметному падению выручки автозаправочных станций из-за поездок жителей страны за топливом в соседнюю Бельгию. Об этом сообщила газета De Dagelijkse Standaard со ссылкой на данный отраслевой организации Drive.
По этой информации, оборот АЗС в королевстве снизился на 10−20%, а в приграничных районах падение составило до 40−50%. «На границе ситуация еще более экстремальная: деньги буквально утекают за рубеж. Люди готовы ехать в другую страну, чтобы заправиться, иногда даже с канистрами», — отмечает глава Drive Мартин ван Эйк.
Причиной стал существенный разрыв в ценах на топливо. В Нидерландах рекомендованная цена бензина Euro 95 достигла уже €2,53 за литр, дизеля — порядка €2,52. В то же время в Бельгии бензин стоит примерно €1,75 за литр, а дизель — чуть более €2, что активно стимулирует распространение так называемого «топливного туризма».
Рост числа автомобилей, направляющихся на заправочные станции за границу, уже создает проблемы на дорогах соседних стран. В частности, в бельгийских приграничных муниципалитетах фиксируются заторы, особенно на трассе E314 и прилегающих дорогах. Местные власти вводят меры регулирования движения, включая создание буферных зон для грузового транспорта и перенаправление потоков, чтобы избежать перекрытия съездов с нидерландской стороны.
При этом снижение спроса в Нидерландах фиксируется не только на приграничных АЗС, но и на более дешевых заправках внутри страны, что указывает на общее сокращение потребления топлива и изменение поведения водителей. На этом фоне отраслевая организация призвала правительство принять меры для снижения ценовой нагрузки. По оценке Drive, рост стоимости топлива увеличивает налоговые поступления государства, однако не приносит выгоды ни потребителям, ни бизнесу. В качестве возможных решений предлагаются снижение акцизов или НДС, что позволило бы сократить разрыв в ценах с соседними странами.
В Drive предупреждают, что при сохранении текущей ситуации проблема может стать структурной. Так, отток водителей за границу, падение продаж и усиление конкуренции ставят под угрозу устойчивость бизнеса в сфере АЗС.