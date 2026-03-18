De Dagelijkse Standaard: в Нидерландах упала выручка АЗС из-за цен на топливо

При этом снижение спроса в Нидерландах фиксируется не только на приграничных АЗС, но и на более дешевых заправках внутри страны, что указывает на общее сокращение потребления топлива и изменение поведения водителей. На этом фоне отраслевая организация призвала правительство принять меры для снижения ценовой нагрузки. По оценке Drive, рост стоимости топлива увеличивает налоговые поступления государства, однако не приносит выгоды ни потребителям, ни бизнесу. В качестве возможных решений предлагаются снижение акцизов или НДС, что позволило бы сократить разрыв в ценах с соседними странами.