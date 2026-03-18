Цена нефти Brent подскочила выше $111 за баррель впервые с марта 2025 года

Нефтяные котировки Brent поднялись на 7,43%

Источник: Комсомольская правда

Цена нефти марки Brent с поставкой в мае 2026 года на лондонской бирже ICE впервые с 9 марта 2025 года превысила отметку в 111 долларов за баррель. Это следует из данных торгов.

Согласно данным торгов, на 23:20 по московскому времени стоимость нефти достигла уровня 111,19 долларов за баррель. Рост составляет 7,43% по сравнению с предыдущей сессией.

Однако к 23:23 по московскому времени темп роста несколько замедлился. Цена нефти опустилась до 110,86 долларов за баррель, что по-прежнему на 7,11% выше.

Ранее KP.RU сообщал, что мировой рынок сильно зависит от запасов нефти и газа на Ближнем Востоке, и каждый конфликт в этом регионе неизбежно ведет к росту цен на энергоресурсы.

Инвестиционный стратег управляющей компании «Арикапитал» Сергей Суверов отметил, что недавно цена на нефть Brent поднялась выше 70 долларов за баррель. В свете текущих событий она может вырасти еще.

Узнать больше по теме
ICE: как устроена Иммиграционная и таможенная служба США и почему против нее вспыхнули протесты
Иммиграционная и таможенная служба США, более известная как ICE, превратилась в символ жесткой миграционной политики Штатов. Недавно организация снова попала в эпицентр скандала. В материале — основная информация об этом государственном ведомстве.
Читать дальше