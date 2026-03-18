Цена нефти Brent превысила $110 за баррель впервые с марта 2025 года

Источник: Аргументы и факты

Стоимость нефти марки Brent с поставкой в мае 2026 года в ходе торгов на лондонской бирже ICE превысила отметку в 110 долларов за баррель впервые с 9 марта 2025 года. Это следует из данных торгов.

По состоянию на 23:10 мск цена нефти достигла уровня 110,26 доллара за баррель, увеличившись на 6,53%.

К 23:15 мск рост ускорился, и стоимость Brent составила 110,71 доллара за баррель, что соответствует увеличению на 6,97%.

Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев в социальных сетях выразил мнение, что цены на нефть начали движение к уровню 150 долларов за баррель.

