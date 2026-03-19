Нацбанк заметно увеличил курс доллара и курс евро на 19 марта

Национальный банк изменил валютные курсы на 19 марта, четверг. В частности, заметно выросли курс евро и курс доллара во второй половине рабочей недели, а вот курс российского рубля стал ниже.
Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.
Так, на четверг, 19 марта, Национальным банком определены такие курсы валют: 1 доллар США равен 2,9946 белорусского рубля, 1 евро — 3,4556 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,6458, белорусского рубля.
Относительно курсов валют, установленных на среду, 18 марта, курс доллара и курс евро заметно увеличились, а курс российского рубля стал ниже в четверг, 19 марта.
В денежном выражении курс доллара стал выше на 0,0351 белрубля, курс евро подрос на 0,0480 белрубля, а курс российского рубля понизился на 0,0136 белрубля.
