В Петербурге пройдет юбилейный налоговый форум

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 марта. /ТАСС/. Пятый юбилейный Петербургский налоговый форум пройдет в Петербурге 19 марта. Об этом сообщили организаторы.
«19 марта Санкт-Петербург станет площадкой для профессионального диалога в сфере налоговой политики и практик ее применения — состоится пятый юбилейный Петербургский налоговый форум», — говорится в сообщении.
Главная цель проведения форума — повышение налоговой грамотности и выстраивание диалога между органами государственной власти, налогоплательщиками и налоговыми органами.
Ключевым мероприятием станет пленарное заседание «Экономическая справедливость — залог общего развития». Среди спикеров — статс-секретарь — заместитель министра финансов РФ Алексей Сазанов, заместитель председателя комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Андрей Епишин, заместитель председателя комитета Государственной думы по экономической политике, председатель Российского союза налогоплательщиков Артем Кирьянов, руководитель ФНС России Даниил Егоров, вице-губернатор Санкт-Петербурга Алексей Корабельников, председатель Комитета Государственной думы по бюджету и налогам Андрей Макаров.
Программа форума объединит дискуссионные сессии и семинары по вопросам детенизации экономики и рынка труда, развитию электронного документооборота, инструментам камерального контроля, налогообложения имущества, разрешению налоговых споров и изменениям налогового законодательства в 2026 году.
В работе форума примут участие специалисты Центрального аппарата ФНС России, Министерства финансов РФ, УФНС по Санкт-Петербургу, представители органов законодательной и исполнительной власти, общественных объединений, образовательных учреждений, бизнеса и профессионального сообщества.
По предварительным оценкам, в форуме примут участие свыше 3 тыс. делегатов от Калининграда до Камчатки — представители бизнеса и экспертного сообщества.