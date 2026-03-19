Большинство опрошенных россиян при покупке авто склонны выбирать привычные марки

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Большинство россиян (83%) среди доступных вариантов, при одинаковом бюджете скорее сделают выбор в пользу подержанного автомобиля известного им производителя, а не новой машины бренда, недавно появившегося или усилившего позиции на российском рынке. Об этом свидетельствуют данные опроса финансового маркетплейса «Сравни» и компании «Сберстрахование» (есть у ТАСС).
«47% участников опроса в теории предпочли бы новый автомобиль, 83% респондентов при сравнении вариантов, доступных при одинаковом бюджете, скорее сделают выбор в пользу подержанной машины известного производителя. Например, Toyota, KIA или Volkswagen, а не новой машины бренда, недавно появившегося или усилившего позиции на российском рынке», — говорится в материалах.
По данным опроса, 74% респондентов уже приобретали машины с пробегом. Однако эксперты констатируют, что сегмент по-прежнему сопряжен с серьезными опасениями. Так, главным барьером для совершения сделки 77% опрошенных назвали риск столкнуться со скрытыми дефектами и техническими проблемами. «Недостоверная информация о пробеге является критичным фактором для 7% покупателей, еще 7% переживают о возможных сложностях с последующим обслуживанием. Вопросы юридической чистоты, такие как залоги или ограничения, беспокоят лишь 3% граждан», — отмечается в материалах опроса.
Для 37% респондентов решающим фактором при покупке автомобиля является его надежность и долговечность. При этом цена автомобиля занимает второе место по значимости — 24%, третье — доступность запчастей (13%).
Кроме того, в материалах указано, что на фоне данных рисков многие автовладельцы рассматривают дополнительные инструменты финансовой защиты, которые помогут уже в случае ДТП и иных повреждений авто. Так, почти четверть (23%) россиян, считают полис КАСКО необходимой мерой и планируют оформить его при покупке машины.
«В целом интерес к приобретению автомобилей остается сдержанным: лишь 3% готовы выйти на сделку в течение месяца, в то время как 6% планируют покупку в течение года, а 12% — в течение ближайших двух лет. При этом формат оплаты смещается в сторону заемных средств: 44% потенциальных покупателей рассчитывают на кредит, 16% уверены, что обойдутся наличными. Остальные 40% со способом покупки пока не определились», — говорится в материалах. В опросе приняли участие 1,5 тыс. человек.