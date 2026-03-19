Глава РФПИ Дмитриев спрогнозировал рост цен на нефть до $200 за баррель

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев предположил, что стоимость нефти может вырасти до $200 за баррель.
«Это означало бы, что цены на нефть некоторое время будут превышать $200», — написал он в Х, комментируя пост портала Leading Report о том, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп рассматривает возможность оставить Ормузский пролив, вынудив заняться проблемой союзников США.
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.Читать дальше