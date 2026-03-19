Цены на бензин в США обновили максимумы 2023 года на фоне конфликта с Ираном

НЬЮ-ЙОРК, 19 марта. /ТАСС/. Стоимость автомобильного топлива в Соединенных Штатах демонстрирует резкий рост, достигнув самых высоких показателей за последние два с половиной года.
Основной причиной скачка цен стала дестабилизация мировых потоков нефти, вызванная продолжающимся военным конфликтом против Ирана. По данным автомобильной ассоциации AAA, 18 марта средняя цена по стране превысила $3,84 за галлон. Для сравнения, до начала ударов США и Израиля по Ирану (28 февраля) потребители платили около $2,98. Текущие значения стали максимальными с сентября 2023 года.
Как передает корреспондент ТАСС, в центральных районах Нью-Йорка стоимость топлива уже вплотную приблизилась к отметке в $5−6 за галлон. В спальных районах города цены традиционно ниже, однако и там они существенно превышают средние показатели по стране.
Эксперты отмечают, что рост стоимости топлива оказывает серьезное давление на бюджеты домохозяйств. По прогнозам, если конфликт в зоне Персидского залива не перейдет в стадию деэскалации в ближайшие недели, тренд на повышение цен на топливо на американских заправках сохранится.