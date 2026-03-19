Россиянам напомнили о штрафах за самовольную установку радиаторов

Депутат Якубовский: За самовольную установку радиаторов грозит штраф 1500 рублей.

Источник: Комсомольская правда

Россиян могут оштрафовать на сумму до 1500 ₽ за самостоятельную установку радиаторов отопления в квартирах. Об этом напомнил член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.

«Как правило, применяется статья 7.21 КоАП РФ, и штраф для граждан составляет от 1000 до 1500 ₽», — сказал депутат для РИА Новости.

По словам Якубовского, цель штрафа — попытка предотвратить аварии и нарушение прав других жильцов.

Парламентарий пояснил, что несогласованная замена батарей является вмешательством в общедомовую инженерную систему. Действующие нормы призваны обеспечить безопасность жителей и бесперебойную работу отопления во всем здании.

Как ранее писал KP.RU, Госдума РФ рассмотрит увеличение штрафов в 10 раз за антисанитарию в квартирах. Сейчас штраф для физических лиц составляет от 500 до 1 000 ₽