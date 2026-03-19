Порты Приморья уже получают выгоду от ближневосточного конфликта

Обострение конфликта на Ближнем Востоке может принести дополнительную выгоду портам Приморья, работающие с грузами в контейнерах. Меняющаяся с каждым днем мировая логистическая карта делает восток России одной из приоритетных точек поставок китайских грузов, местные стивидоры потирают руки, сообщает ИА PrimaMedia.
Средневзвешенная стоимость доставки 40-футового контейнера (СФЭ) из Шанхая в Москву по четырем наиболее популярным маршрутам в середине марта 2026 года составила $7,31 тыс., говорится в обзоре Центра ценовых индексов (ЦЦИ, 16+). За месяц стоимость контейнерных перевозок увеличилась на 8%, в годовом выражении показатель вырос более значительно — на 15%.
Обострение геополитической обстановки уже стало причиной введения дополнительных чрезвычайных надбавок к фрахту на маршрутах deep-sea из портов КНР в Новороссийск и Санкт-Петербург. Стоимость перевозки по ним достигла трехлетних максимумов, говорится в обзоре.
На этом фоне контейнеропоток на направлении Китай — Россия стал смещаться на маршруты через порты Приморского и Хабаровского краев и прямые контейнерные поезда.
«В первой половине марта ставки на эти сервисы выросли сдержанно, при этом ослабление курса рубля позволило сохранить тарифы на перевозки через порты Дальнего Востока за счет удешевления внутрироссийской логистики в долларовом эквиваленте», — отмечают аналитики.
Согласно материалам ЦЦИ, стоимость доставки контейнера из Шанхая в Москву через Санкт-Петербург (море + авто) составляла порядка $10 тыс., через порт Новороссийск (море + авто) — почти $11 тыс. Контейнерный индекс* мультимодального маршрута (море + ж/д) Шанхай — Владивосток (Находка) — Москва и на прямом ж/д маршруте в середине марта 2026 году был немного ниже уровня $7 тыс.
По данным ЦЦИ, перевалка контейнеров в портах Дальнего Востока в импорте в феврале 2026 года выросла до 94,9 тыс. TEU (эквивалент 20-футового контейнера, что на 50,7% превышает показатель февраля 2025 года).
Крупнейшие порты Дальнего Востока по контейнерообороту: Владивостокский морской торговый порт (805,8 тыс. TEU в 2025 году), Владивостокский морской рыбный порт (315,4 тыс. TEU в 2025 году), Владивостокский морской порт «Первомайский» (198,8 тыс. TEU в 2025 году). В порту Восточный работает терминал ООО «Восточная стивидорная компания» (ВСК, контейнерный терминал «Глобал Портс» в Приморье).
Прогноз пока положительный.
Транспортная группа FESCO (находится в контуре управления госкорпорации «Росатом») прогнозирует сохранение объемов контейнерного рынка РФ в 2026 году на уровне прошлого года.
«В 2026-м прогнозируем, что объем рынка останется на уровне 2025-го, но продолжит усиливаться дисбаланс потоков», — говорится в презентации заместителя гендиректора по линейно-логистическому дивизиону FESCO Германа Маслова, представленной на форуме «ТрансРоссия-2026» (16+).
Согласно презентации, доля FESCO на рынке морских контейнерных перевозок РФ занимает 15%, на втором месте с долей 12% находится Mediterranean Shipping Company (MSC, Швейцария), на третьем — судоходная компания Sinokor (Южная Корея) с долей 7%, отмечает «Интерфакс» (16+).
В 2025 году в Дальневосточном бассейне морские порты перегрузили 2,33 млн TEU, что на 13,2% меньше, чем в 2024 году.
Заместитель генерального директора УК «Дело» Андрей Соколов на форуме «ТрансРоссия-2026» заявил, что за два месяца 2026 года контейнерный рынок России снизился на 1,7% (ж/д перевозки груженых контейнеров и морская перевалка) к аналогичному периоду 2025 года.
Он отметил, что если кризис на Ближнем Востоке будет продолжаться и развиваться, то на российском контейнерном рынке может произойти рост перевозок через порты Дальнего Востока и нагрузки на Транссибирскую магистраль.
А ведь ещё есть Севморпуть.
Госкорпорация «Росатом» продолжает развивать сотрудничество по Северному морскому пути (СМП) с Китаем и Индией, на подходе Южная Корея,
Напомним, что прошлым летом состоялся экспериментальный транзитный рейс из Китая в порты Европы.
«Сейчас количество таких пилотных проектов будет увеличиваться. Наша задача пилотные проекты превратить уже непосредственно в business as usual, превратить их в традиционные рейсы по расписанию», — сказал глава корпорации «Росатом» Алексей Лихачев.
Он напомнил о межправительственном формате обсуждения перспектив работы на маршруте с Китаем и Индией, кроме того, конкурентные преимущества СМП стремится реализовать Южная Корея. По словам Лихачева, Вьетнам и ОАЭ тоже «просто хотят прийти, в том числе в качестве инвесторов, в эту работу».
Трансарктический транспортный коридор охватывает порты Санкт-Петербург, Усть-Луга, Калининград, Мурманск, Архангельск, Находка, Восточный, Владивосток. В периметр ТТК входит Северный морской путь, границы которого определены Кодексом торгового мореплавания: от архипелага Новая Земля на западе до мыса Дежнева на Чукотке. Россия стремится построить в Арктике на базе ТТК международную транспортную альтернативу, так как Севморпуть на 30% короче маршрута из Европы в Азию через Суэцкий канал.
*Контейнерный индекс ЦЦИ — композитный индикатор стоимости контейнерной перевозки по четырем маршрутам доставки из Китая в Россию: через порты Владивосток, Санкт-Петербург, Новороссийск и в прямом железнодорожном сообщении. Индекс рассчитывается на основе средневзвешенных спотовых ставок на перевозку контейнера, погруженного на судно или железную дорогу в Шанхае (FI/FOR Шанхай), до склада получателя в Москве (FOT Москва).
Олег КЛИМЕНКО.