Порты Приморья уже получают выгоду от ближневосточного конфликта

Средневзвешенная стоимость доставки 40-футового контейнера (СФЭ) из Шанхая в Москву по четырем наиболее популярным маршрутам в середине марта 2026 года составила $7,31 тыс., говорится в обзоре Центра ценовых индексов (ЦЦИ, 16+). За месяц стоимость контейнерных перевозок увеличилась на 8%, в годовом выражении показатель вырос более значительно — на 15%.