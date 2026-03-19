Аяно-Майский район готовится к новой схеме завоза топлива и нефтепродуктов

В рамках реализации вступившего в силу федерального закона о централизованном северном завозе в Аяно-Майском районе Хабаровского края началась активная фаза подготовки к переводу логистики жизнеобеспечения на новый, более надежный уровень. С рабочим визитом в селе Аян побывали представители ключевых структур, ответственных за доставку топливно-энергетических ресурсов на побережье Охотского моря. Об этом в Telegram-канале (18+) сообщил глава муниципального района Сергей Альбертовский.