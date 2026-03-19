Аяно-Майский район готовится к новой схеме завоза топлива и нефтепродуктов

В рамках реализации вступившего в силу федерального закона о централизованном северном завозе в Аяно-Майском районе Хабаровского края началась активная фаза подготовки к переводу логистики жизнеобеспечения на новый, более надежный уровень. С рабочим визитом в селе Аян побывали представители ключевых структур, ответственных за доставку топливно-энергетических ресурсов на побережье Охотского моря. Об этом в Telegram-канале (18+) сообщил глава муниципального района Сергей Альбертовский.
«С 13 по 16 марта 2026 года инфраструктуру района изучали специалисты ООО “Межрайтопливо” Болычев А. С. и АО “Росатом Арктика” Коцына Д. В. Визит проходил в рамках Соглашения о сотрудничестве в сфере организации регулярных каботажных перевозок грузов северного завоза между морскими портами, подписанного между Правительством Хабаровского края и АО “Росатом Арктика”», — говорится в сообщении.
Главной целью прибытия специалистов в отдаленное охотоморское село стало изучение реального состояния и возможностей береговой инфраструктуры для приемки топлива. От того, насколько причальные сооружения и перевалочные базы готовы к обработке судов, зависит эффективность будущих каботажных рейсов.
В ходе осмотра представители компаний оценили логистические узлы, к которым в перспективе будут швартоваться суда, задействованные в обновленной схеме северного завоза.
Кульминацией визита стало рабочее совещание, которое состоялось 16 марта 2026 года под председательством главы Аяно-Майского муниципального района Сергея Альбертовско. Встреча была посвящена ключевому вопросу: «Организация перевозки топливно-энергетических ресурсов в район».
За столом переговоров собрались все заинтересованные стороны — представители администрации района, ООО «Межрайтопливо» (грузоотправитель и оператор топливного рынка), АО «Росатом Арктика» (инфраструктурный оператор Северного морского пути и каботажных перевозок), ММУП «Коммунальник» (муниципальное предприятие, отвечающее за прием, хранение и распределение топлива на местах).
Участники совещания обсудили практические аспекты взаимодействия, синхронизацию графиков поставок с навигационными окнами и готовность муниципальных служб к приему увеличенных партий топлива. Особое внимание было уделено вопросу бесперебойного обеспечения населения и социальных объектов энергоресурсами в условиях перехода на централизованную модель завоза.
Визит специалистов в Аян стал важным этапом подготовки к навигации и реализации нового федерального закона. Диалог между операторами и местным руководством позволил сверить планы и выявить точки, требующие дополнительного внимания.
Для Аяно-Майского района, полностью зависящего от завозимых ресурсов, успешная интеграция в новую систему северного завоза означает повышение надежности энергоснабжения и снижение рисков срыва сроков доставки топлива в суровых условиях Дальнего Востока.
Вступивший в силу закон о централизованном северном завозе призван унифицировать правила, сделать логистику более прозрачной и экономически эффективной, а также гарантировать своевременную доставку грузов в труднодоступные населенные пункты Арктики и Дальнего Востока.