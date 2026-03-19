КСП Владивостока выявила нарушения на миллионы рублей

Контрольно-счётная палата Владивостока выявила многочисленные нарушения при расходовании бюджетных средств на закупки товаров и услуг. Общий объем неэффективных расходов и финансовых нарушений, по оценке аудиторов, исчисляется миллионами рублей.
Без достаточных оснований.
Проверка охватила органы администрации города и подведомственные учреждения за 2024 год и первое полугодие 2025 года. Основной целью стало выявление законности и эффективности использования бюджетных средств вне программной деятельности. Итоги контрольного мероприятия показали системные проблемы в сфере муниципальных закупок — от ошибок в документации до признаков завышения стоимости контрактов.
Одним из показательных случаев стала ситуация в управлении охраны окружающей среды. При проведении закупки на разработку проектной документации не был корректно указан объем работ, что привело к заключению контракта по максимальной цене, несмотря на более низкое предложение подрядчика. В результате бюджетные средства в размере более 836 тыс. рублей оказались фактически заморожены без реальной потребности.
Нарушения выявлены и в работе управления развития предпринимательства. Так, привлечение сторонней организации для экономических расчетов оказалось необоснованным: заключение не имело юридического преимущества перед внутренними расчетами, однако на него было потрачено 350 тыс. рублей. Кроме того, аудиторы не смогли подтвердить обоснованность расходов на питание спасателей на сумму свыше 784 тыс. рублей из-за некорректного учета объема услуг и режима питания.
Серьезные вопросы вызвала деятельность управления информационно-программного обеспечения. Закупка оборудования для выборов проводилась без конкурентных процедур, а расчет начальной цены основывался на предложениях аффилированных лиц. В результате было приобретено устаревшее оборудование по завышенной стоимости, а ущерб бюджету оценен не менее чем в 6,5 млн рублей.
Системные нарушения.
Проблемы зафиксированы и в сфере благоустройства. Управление городской среды принимало и оплачивало работы, не соответствующие условиям контрактов, либо фактически не выполненные. В частности, выявлены случаи оплаты несуществующих посадок деревьев и неиспользованных материалов. Кроме того, ряд объектов выполнен с дефектами, а часть имущества на сумму более 2,8 млн рублей не была поставлена на учет.
Отдельное внимание аудиторы уделили деятельности МКУ «Управление гражданской защиты». При выполнении работ на острове Рейнеке выявлено завышение объемов и стоимости, а также сомнительные документы на транспортировку техники. Общий объем необоснованных расходов составил сотни тысяч рублей.
В управлении дорог также обнаружены системные нарушения. При расчете стоимости работ не учитывались более выгодные рыночные предложения, что привело к завышению цен. Кроме того, выявлены факты оплаты невыполненных работ, завышения объемов и недостоверной отчетности подрядчиков. В отдельных случаях расходы на сотни тысяч рублей не удалось подтвердить документально.
По итогам проверки Контрольно-счетная палата внесла представления в адрес всех выявленных нарушителей. Ведомствам предстоит устранить нарушения и усилить контроль за расходованием бюджетных средств. Эксперты подчеркивают: выявленные факты свидетельствуют о необходимости системных изменений в сфере муниципальных закупок, чтобы исключить неэффективное использование бюджета в будущем.