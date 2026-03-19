Комплекс по выращиванию роз за 1,5 млрд рублей хотят построить в Сеченове

Тепличный комплекс по выращиванию роз и продукции аграрного сектора хотят построить в Сеченовском округе. Соответствующая информация размещена на инвестиционном портале Нижегородской области.
Проект предполагает выращивание роз (круглогодичное производство), обработку и упаковку выращенных цветов, выращивание огурцов и томатов, хранение готовой продукции в холодных складских помещениях.
На производстве будет создано 100 рабочих мест. Сейчас ведется бизнес-планирование и поиск инвестора. Потребность в финансировании составляет 1,5 млрд рублей.
Ранее сообщалось, что земельный участок под тепличный комплекс продают в Сеченовском городском округе.
Напомним, что ранее в Нижегородской области пытались реализовать инвестпроекты по выращиванию роз.