Комплекс по выращиванию роз за 1,5 млрд рублей хотят построить в Сеченове

Также теплицы будут предназначены для выращивания огурцов и томатов.

Источник: Время

Тепличный комплекс по выращиванию роз и продукции аграрного сектора хотят построить в Сеченовском округе. Соответствующая информация размещена на инвестиционном портале Нижегородской области.

Проект предполагает выращивание роз (круглогодичное производство), обработку и упаковку выращенных цветов, выращивание огурцов и томатов, хранение готовой продукции в холодных складских помещениях.

На производстве будет создано 100 рабочих мест. Сейчас ведется бизнес-планирование и поиск инвестора. Потребность в финансировании составляет 1,5 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что земельный участок под тепличный комплекс продают в Сеченовском городском округе.

Напомним, что ранее в Нижегородской области пытались реализовать инвестпроекты по выращиванию роз.