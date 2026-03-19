Дальневосточный цементный гигант остался без денег: арестовано более 12 миллиардов

Согласно информации, полученной от источника, близкого к руководству предприятия, обеспечительные меры были введены 13 марта на основании постановления Федеральной службы судебных приставов и определения Мосгорсуда. Речь идет об обращении в доход государства нераспределенной прибыли холдинга за 2025 год и предшествующие периоды, начиная с момента его основания. Общая сумма претензий превышает 12 миллиардов рублей, передает РБК Приморье.
В компании отмечают, что немедленная блокировка оборотных средств ставит под угрозу функционирование всех производственных мощностей. Внутри холдинга сложилась критическая ситуация с ликвидностью.
«Расчетные счета предприятий группы заблокированы 13 марта в соответствии с определением Мосгорсуда на основании постановлений ФССП. Компания обязана в трехдневный срок перечислить нераспределенную прибыль за 2025 год и другие периоды с самого основания. Речь идет о более чем 12 млрд рублей. Средства в объеме, заявленном ФССП, на счетах предприятия отсутствуют. Они были направлены на внутренние проекты, включая модернизацию оборудования, закупку техники и проектирование завода в Теплоозерске (ЕАО). После блокировки счетов компания ограничена в выплате заработной платы, налогов и расчетах с контрагентами», — сообщил инсайдер.
Текущие финансовые трудности стали прямым следствием масштабного процесса национализации. Напомним, осенью 2025 года суд удовлетворил иск Генпрокуратуры об изъятии ста процентов активов групп «Востокцемент» и «Ренессанс». Бизнес, принадлежавший семье и деловым партнерам бывшего мэра Владивостока Игоря Пушкарева, оценивался почти в 80 миллиардов рублей и был передан Росимуществу. Позже, по данным источников, промышленные активы перешли в периметр Министерства обороны РФ. В феврале текущего года на предприятии сменился генеральный директор: место Андрея Пушкарева занял столичный управленец Борис Зимин.
Юристы компании ведут активную работу по оспариванию как новых требований приставов, так и самого факта национализации. В Арбитражный суд Москвы подан иск к Главному межрегиональному управлению ФССП. Кроме того, 16 марта 2026 года была направлена кассационная жалоба на решение об изъятии активов. Руководство холдинга уже проинформировало о критической ситуации глав дальневосточных регионов, где расположены три цементных завода и четыре щебеночных предприятия группы.
Эксперты отмечают, что остановка «Востокцемента», контролирующего 5,7% российского рынка цемента, может привести к дефициту стройматериалов в ряде регионов ДФО. В зоне риска также находятся другие предприятия, входившие в структуру бывшего бизнес-империи Пушкарева, включая группу «Ренессанс».
Напомним, ранее сообщалось, что холдинг, принадлежащий экс-главе Владивостока, могут передать Минобороны.