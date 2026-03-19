Дальневосточный цементный гигант остался без денег: арестовано более 12 миллиардов

«Расчетные счета предприятий группы заблокированы 13 марта в соответствии с определением Мосгорсуда на основании постановлений ФССП. Компания обязана в трехдневный срок перечислить нераспределенную прибыль за 2025 год и другие периоды с самого основания. Речь идет о более чем 12 млрд рублей. Средства в объеме, заявленном ФССП, на счетах предприятия отсутствуют. Они были направлены на внутренние проекты, включая модернизацию оборудования, закупку техники и проектирование завода в Теплоозерске (ЕАО). После блокировки счетов компания ограничена в выплате заработной платы, налогов и расчетах с контрагентами», — сообщил инсайдер.