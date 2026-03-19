Выплаты за изъятый скот получили более 20 жителей Новосибирской области

В Новосибирской области началась выплата компенсаций жителям, лишившимся животных из-за распространения опасных заболеваний. Как сообщил руководитель департамента информационной политики региона Сергей Нешумов, по состоянию на 18 марта выплаты получил 21 собственник изъятого скота.

Источник: Freepik

Параллельно министерство труда и социального развития региона принимает заявления на получение социальных выплат. В ведомство уже поступило 54 таких обращения. Перечисление средств также уже стартовало — деньги уже отправлены, в скором времени они поступят на счета 16 получателей.

Для удобства жителей и с целью соблюдения карантинных мер, предписанных ветеринарной службой, работа по приему документов развернута непосредственно на территориях населенных пунктов, попавших в зону отчуждения.

Кроме того, в пострадавших селах продолжаются встречи с населением. Специалисты рассказывают людям о дополнительных мерах поддержки и убеждают их в необходимости неукоснительного выполнения требований ветеринарных служб для скорейшего преодоления последствий чрезвычайной ситуации.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что Россельхознадзор назвал контролируемой ситуацию с пастереллёзом в Новосибирской области.