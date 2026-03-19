Эксперты указали на возможные длительные последствия удара по заводу СПГ в Катаре

ТОКИО, 19 марта. /ТАСС/. Последствия удара по заводу по производству сжиженного природного газа в Катаре представляют серьезную угрозу для всей мировой экономики, а его последствия могут сохраняться на протяжении двух лет, вплоть до середины 2028 года. Такую точку зрения высказали японские эксперты, чьи оценки изучил корреспондент ТАСС.
«Израиль еще больше обострил ситуацию, убив [секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана Али] Лариджани, ключевую фигуру в [возможных] будущих переговорах между США и Ираном, закрыв таким образом дверь для мирного урегулирования, а также атаковав иранские газовые объекты», — написал японский аналитик Идзуру Сугавара на своей личной странице в интернете. «Это крайне опасная ситуация. Она переросла в самый негативный сценарий войны с уничтожением энергетических объектов», — добавил он.
Последствия удара по СПГ-заводу в Катаре могут сохраняться до двух лет, предупредил в свою очередь один из ведущих японских экспертов в области энергетики Го Мацуо. «Это серьезная проблема. Без сомнений, это нанесет значительный ущерб мировой экономике. Возможно, это самое серьезное событие за весь “Ормузский кризис”, — написал он в X.
По мнению Мацуо, из-за значительного ущерба, нанесенного промышленным объектам, «восстановление займет значительное время». «Если повреждения коснулись заводов по сжижению газа, то даже в случае восстановления судоходства через Ормузский пролив это серьезно повлияет на глобальный спрос и предложение СПГ», — добавил он.
«Вероятно, из-за этого кризис поставок СПГ станет реальностью. В выигрыше окажутся американские заводы по сжижению газа. Если повреждения заводов Qatar Energy будут значительными, то, я думаю, цены на электроэнергию будут высокими до середины 2028 года», — добавил эксперт.
Ранее государственная нефтегазовая компания Катара Qatar Energy сообщила, что промышленная площадка в Рас-Лаффане подверглась ракетному обстрелу.