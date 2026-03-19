Более 10 тысяч квартир построили во Владивостоке в 2025 году

Число построенных квартир во Владивостоке в 2025 году выросло на 4,6% и составило в общем счете 10 400 единиц (всего в 2024 году было 9945 единиц). Об этом говорится в экономическом мониторинге администрации Владивостока за январь-декабрь 2025 года.
«Ввод в эксплуатацию жилых домов в 2025 году составил 611,1 тыс. кв. метров (на 4,1% больше, чем в 2024 году)», — говорится в докладе.
Кроме того, власти отметили, что в 2025 году объём работ подрядных организаций (за исключением субъектов малого предпринимательства) в сфере строительства вырос на 1,5% по сравнению с 2024 годом.
Затоваренность рынка первичного жилья.
При этом почти половина квартир в новостройках в Приморье остаётся нераспроданной. Примечательно, что прошлый год стал хуже 2024-го, когда этот показатель равнялся 60%. В качестве антикризисных мер в приморском Минархе предложили снизить стоимость квадратного метра.
«Позиция Приморского края на карте затоваренности ухудшилась: регион сдвинулся в красную зону. Отношение распроданности к стройготовности составляет 58% (минус 2% к 2025 году)», — передаёт данные ДОМ.РФ Минарх.
Несложно посчитать, что в крае остаются нераспроданными 42% жилья. Проще говоря, из 100 готовых квартир только 58 нашли покупателей, а 42 — их ждут. При этом соседям-хабаровчанам ситуация не знакома — они в зелёной зоне (почти 80% новостроек продаётся).
В целом, избыток предложения на рынке жилья наблюдается не только в Приморском крае, но и в ряде других регионов — в частности, в Краснодарском и Красноярском краях, Республике Башкортостан и ещё нескольких субъектах Федерации. В то же время дефицит предложения зафиксирован в 29 регионах страны. Яркие примеры — Москва и Санкт-Петербург, где новостройки раскупаются особенно активно.
Напомним, что ещё в июне 2025 года данные «Единого ресурса застройщиков» (ЕРЗ) свидетельствовали об отсутствии в Приморье дефицита или переизбытка квартир. Темпы вывода новых проектов превышали темпы продаж на 5−20%. При этом директор по исследовательским проектам и экспертным разработкам ФАНУ «Востокгосплан» Елена Агешина отмечала, что риск избытка может возникнуть в 2026 году.