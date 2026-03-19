Коммерция наступает: чем грозит закон об изменении границ ООПТ

Также депутаты считают, что законопроект может сформировать предпосылки развития коррупции вокруг ООПТ, например, в части работы комиссии, принимающей решение об изменении границ. Состав этой комиссии не регламентирован и нет условий, чтобы в нее вошли специалисты в области сохранения биологического разнообразия и экологии. Кроме того, сокращение площадей ООПТ могут привести к тому, что ценнейшие заповедные территории могут быть безвозвратно утрачены, нарушится экосистема, произойдет гибель животных и растительного мира, а общая система ООПТ России будет подвержена деградации.