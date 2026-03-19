Коммерция наступает: чем грозит закон об изменении границ ООПТ

Госдума приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий корректировку правил функционирования особо охраняемых природных территорий (ООПТ). Федеральный закон «Об ООПТ», принятый ещё в 1995 году, не свободен от внутренних противоречий и неоднозначных формулировок. В частности, в законе отсутствует регулирование по видоизменению границ действующих территорий, чем часто пользуются власти на местах. Высказывались мнения, что предлагаемый законопроект позволят строить на территории ООПТ практически любые объекты государственного значения, под которые можно подвести самые различные коммерческие проекты, сообщает ИА PrimaMedia.
Федеральный закон № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» (ООПТ) является основным законодательным актом, регулирующим отношения в области организации, охраны и использования особо охраняемых природных территорий. Он регулирует создание, охрану и использование заповедников, нацпарков и заказников для сохранения уникальных экосистем.
Закон устанавливает особый правовой режим, запрещая хозяйственную деятельность, вредящую природе, и регулируя вопросы зонирования, природопользования и строительства на данных территориях.
Законопроект с корректировками был внесен в Госдуму правительством в конце 2025 года.
Глава Минприроды Александр Козлов, представляя в Госдуме законопроект, отметил, что создание новых особо охраняемых природных территорий — базовый принцип законодательного регулирования.
«Однако в законе отсутствует регулирование по видоизменению границ действующих территорий. Даже если есть объективные причины. К слову, до 1995 года такая возможность в законе была. Мы хотим создать, ну, или вернуть, кому как удобнее, именно механизм, который в случае необходимости даёт государству право корректировать границы. Таких случаев три», — сказал министр (цитаты по «Интерфаксу», 18+).
В том числе речь идёт об уточнении правил при создании объектов обороны и безопасности. Это положение законопроекта дополняет ФЗ 295, который вступил в силу 1 марта 2026 года. Он предусмотрел возможность Минобороны устанавливать свои режимы разрешённого использования земель независимо от категорий земель. Но для работы в границах ООПТ этого недостаточно. Предлагаемый законопроект эту задачу решает.
Второй случай — государство получит право размещать объекты, необходимые для социально-экономического развития регионов. При этом специально не создаётся список критериев, чтобы регионы не трактовали его расширительно. Каждый объект будет рассматриваться в индивидуальном порядке.
И речь идёт не о туризме. «Размещение туристкой инфраструктуры урегулировано иными нормативными актами, в том числе 77-ФЗ. Также замечу, что туризм разрешён только в определённых местах нацпарков. На федеральных территориях — это всего 6 млн гектаров», подчеркнул Александр Козлов.
Третий случай — утрата охранного статуса по естественным причинам. Законопроект предлагает механизм урегулирования вопросов исключения части территорий из ООПТ в случаях необратимой полной утраты особого природоохранного значения после чрезвычайных ситуаций, приведших к радиационному, химическому, техногенному загрязнению или иному подобному негативному воздействию с полной утратой охраняемых природных комплексов и объектов.
При этом законопроектом предусмотрен целый ряд мер, направленных на исключение или минимизацию ущерба природным комплексам и объектам, для сохранения которых создавалась ООПТ.
Если объект нужно создать на федеральной особо охраняемой природной территории, то инициатор обязан получить согласование президента или правительства. Кроме того, предусмотрено комплексное экологическое обследование территории, заключение Росприроднадзора, согласование Минприроды, решение комиссии по обеспечению охраны ООПТ федерального значения. Решение будет закрепляться актом правительства.
В случае региональных и местных территорий инициатива должна быть согласована на уровне президента, правительства или главы субъекта. Также предусмотрено комплексное экологическое обследование, заключение Росприроднадзора, согласование Минприроды, решение комиссии по обеспечению охраны ООПТ федерального или регионального и местного значения. Решение будет закрепляться законодательным органом субъекта.
Между тем, в ходе обсуждения законопроект вызвал активную критику со стороны ряда депутатов.
Высказывались мнения, что документ позволяет строительство на территории ООПТ практически любых объектов государственного значения, под которые можно подвести самые различные коммерческие проекты. Кроме того, предлагаемое изменение границ заповедников и парков позволит вести на их территории добычу полезных ископаемых, заготовку древесины, возведение промышленных и спортивных объектов, мусорные полигоны. При этом создаются условия для заинтересованности в изъятии земель со стороны регионов — для получения дополнительных средств от новых объектов, возведённых на площадях заповедников и парков.
Также депутаты считают, что законопроект может сформировать предпосылки развития коррупции вокруг ООПТ, например, в части работы комиссии, принимающей решение об изменении границ. Состав этой комиссии не регламентирован и нет условий, чтобы в нее вошли специалисты в области сохранения биологического разнообразия и экологии. Кроме того, сокращение площадей ООПТ могут привести к тому, что ценнейшие заповедные территории могут быть безвозвратно утрачены, нарушится экосистема, произойдет гибель животных и растительного мира, а общая система ООПТ России будет подвержена деградации.