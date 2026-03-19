Эксперт предупреждает: отпуск в мае может снизить доход россиян

Согласно информации, предоставленной 19 марта директором департамента по работе с персоналом Российского общества «Знание» Маргаритой Богдановой-Шемраевой, россиянам не рекомендуется планировать отпуск в мае из-за особенностей расчета отпускных выплат. Эксперт отметила, что большое количество праздничных дней в этом месяце может привести к тому, что средний дневной заработок окажется выше, чем отпускные. Об этом пишет ТАСС.
«Не рекомендуется брать отпуск в мае: в этом месяце много праздничных дней, из-за чего средний дневной заработок получается выше отпускных», — подчеркнула она в интервью ТАСС. Это может привести к тому, что сотрудники фактически потеряют часть своего дохода.
Богданова-Шемраева также добавила, что при грамотном планировании отпускных можно значительно увеличить выплаты. Она указала, что «самым выгодным месяцем будет июль — в нем 23 рабочих дня». Важным моментом является и включение выходных дней в период отпуска, так как за них также начисляются отпускные.
Ранее в МВД предупредили о сезонных схемах мошенничества в период летних каникул и отпусков.