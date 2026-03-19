Ричмонд
+2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Цена нефти Brent достигла $112 за баррель впервые с марта 2025 года

Стоимость нефти марки Brent с поставкой в мае 2026 года в ходе торгов на лондонской бирже ICE достигла отметки 112 долларов за баррель впервые с 9 марта 2025 года. Это следует из данных торгов.

Источник: Аргументы и факты

Согласно актуальным данным торговой площадки, в 03:46 по московскому времени цена продемонстрировала резкий скачок на 8,21%. К 03:50 мск темпы роста немного замедлились, и стоимость контракта скорректировалась до 111,84 доллара, что соответствует увеличению на 8,06% к уровню закрытия предыдущей сессии.

Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что возможный вывод американских войск из Ормузского пролива может привести к росту цен на нефть выше 200 долларов за баррель на определенный период.

Узнать больше по теме
ICE: как устроена Иммиграционная и таможенная служба США и почему против нее вспыхнули протесты
Иммиграционная и таможенная служба США, более известная как ICE, превратилась в символ жесткой миграционной политики Штатов. Недавно организация снова попала в эпицентр скандала. В материале — основная информация об этом государственном ведомстве.
Читать дальше