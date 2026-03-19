Красноярцы в среднем потратят 40 тысяч рублей на бытовую технику в 2026 году

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Горожане в этом году планируют потратить на покупку бытовой техники в среднем около 40 тысяч рублей. К таким выводам пришли аналитики «Авито».
По данным исследования, технику красноярцы обновляют примерно раз в четыре года. При этом каждый четвертый делает это чаще — раз в 2−3 года, а около 8% покупают новую технику ежегодно. Основной причиной остается поломка — так ответили 86% опрошенных. Еще 24% обновляют устройства ради новых функций, а 16% совершают покупки спонтанно — под влиянием акций и скидок.
Важную роль играет реклама: на нее ориентируется каждый третий респондент. Чаще всего информацию о товарах ищут на сайтах объявлений и маркетплейсах, а также в поисковых системах и соцсетях.
По бюджету большинство жителей планируют уложиться в сумму до 50 тысяч рублей. При этом каждый четвертый уже покупал технику с рук, а еще 20% рассматривают такую возможность в будущем.
