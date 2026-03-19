Делегация Санкт-Петербурга посетила НГУ и ознакомилась с научным потенциалом Новосибирской области

Члены делегации высоко оценили уровень развития инфраструктуры НГУ и отметили, что опыт Новосибирского госуниверситета в интеграции образования, науки и инноваций представляет большой интерес для петербургских коллег. Лаборатории и центры коллективного пользования демонстрируют эффективную модель подготовки кадров для наукоемких отраслей, а совместные проекты в области генетики и биотехнологий могли бы стать следующим шагом в развитии кооперации между университетами двух регионов.
Также в рамках деловой программы первого дня представители делегации посетили группу компаний «Аэросоюз», где состоялась презентация систем точного земледелия, а также провели рабочую встречу с заместителем Губернатора Ириной Мануйловой. В частности, замгубернатора подчеркнула: «Визит демонстрирует обоюдную нацеленность регионов на интеграцию интеллектуальных ресурсов для решения стратегических задач научно-технологического развития России. Это не просто обмен опытом, а реальный инструмент развития. Мы видим огромный потенциал для взаимодействия в таких направлениях, как генетика и селекция, где наши институты уже давно сотрудничают, в сфере точного земледелия и агротехнологий, а также в вопросах экспертизы и поддержки инновационных проектов. Убеждена, что лучшие практики, которые сегодня демонстрируют петербургские коллеги в управлении наукой, найдут применение в нашем регионе. В свою очередь, мы готовы показать уникальные возможности новосибирского Академгородка и его инфраструктуры, включая установки класса “мегасайенс”.
На площадке министерства науки и инновационной политики Новосибирской области состоялось подписание двух значимых соглашений. Документы скрепили партнерские отношения между Всероссийским институтом генетических ресурсов растений имени Н. И. Вавилова (ВИР) и Институтом цитологии и генетики СО РАН, а также между Санкт-Петербургским научным фондом и Новосибирским областным инновационным фондом.
Программа визита, рассчитанная на три дня, включает знакомство с передовой научной инфраструктурой региона, в ом числе, посещение ЦКП «СКИФ», Академпарка и Института ядерной физики имени Г. И. Будкера СО РАН. С более подробной информацией о мероприятиях можно ознакомиться на сайте министерства науки и инновационной политики.