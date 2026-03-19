Дачникам напомнили о штрафе до 50 тысяч рублей за сжигание мусора

Дачников могут оштрафовать на сумму до 50 тыс. рублей за нарушения при сжигании мусора на своих участках. Об этом напомнил юрист Илья Русяев для РИА Новости.
Как пояснил юрист, стандартное наказание за несоблюдение требований пожарной безопасности — от 5 до 15 тыс. рублей или предупреждение. Если же нарушение совершено при особом противопожарном режиме, штраф увеличивается до 10−20 тыс.
«Если же из-за нарушения произошел пожар и пострадало чужое имущество либо причинен вред здоровью легкой или средней тяжести, сумма штрафа составляет от 40 тыс. до 50 тыс. рублей», — сказал эксперт.
Русяев добавил, если из-за неверного сжигания мусора пострадает лес, сумма штрафа может составить от 15 до 60 тыс. рублей — в зависимости от конкретной ситуации.
