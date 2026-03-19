Цена нефти марки Brent превысила $111 за баррель на мировых биржах

АСТАНА, 19 мар — Sputnik. Стоимость одного барреля нефти марки Brent превысила $111, это следует из данных торгов, сообщает РИА Новости.
В ночь на 19 марта цена майских фьючерсов поднялась на 7,14% относительно предыдущего закрытия, достигнув $110,56 за баррель. Затем подскочила до $111,15 за бочку.
Майский фьючерс на WTI подорожал на 3,07% и стал стоить $98,60 за баррель.
Обострение конфликта между США, Израилем и Ираном привело к практически полному прекращению судоходства через Ормузский пролив — ключевой маршрут поставок нефти и СПГ из стран Персидского залива. После этого цены на энергоносители начали бить рекорды.
9 марта цены на нефть марки Brent поднимались выше $119 за баррель впервые с июня 2022 года, продемонстрировав рост на 29−31%. К вечеру того же дня они перешли к снижению.