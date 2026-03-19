60 объектов теплоснабжения отремонтируют в этом году энергетики в Канске

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Канская теплосеть (филиал Енисейской ТГК, подразделение СГК в регионе Енисейская Сибирь) планирует провести в текущем году ремонты и реконструкцию 7 км трубопроводов на 57 участках города. Параллельно с этим продолжится обновление теплоисточников: энергетики модернизируют две котельные, еще по двум объектам стартуют проектные работы для проведения реконструкции в следующем году.
Первые ремонтные работы начнутся уже в середине апреля. В настоящее время в Канской теплосети ведутся закупочные процедуры для формирования списка подрядных организаций, которые будут привлечены к выполнению работ, а также создается необходимый запас материалов и оборудования. Такой подход позволяет компании оперативно приступить к реализации ремонтной программы, как только позволит погода. С потеплением начнётся и благоустройство 16 участков, которые остались после ремонтов сетей глубокой осенью в прошлом году.
Одними из ключевых нынешней ремонтной кампании станут работы, завершающие пятилетний цикл обновления коммуникаций по улице 30 лет ВЛКСМ. В этом году энергетики переложат 162 метра, всего же за пять лет обновлено 707 метров трубопроводов. Это позволило создать серьезный запас надежности для более 40 многоквартирных жилых домов, получающих отопление и горячую воду от теплосети.
Одним из результатов реализации программы обновления системы теплоснабжения Канска, которую СГК ведёт с 2020 года, является снижение в два раза повреждаемости магистралей диаметром 400−600 мм. Эти инфраструктурные артерии являются центральными в системе теплоснабжения города и обеспечивают транспортировку ресурсов к жилым районам и социальным объектам. Поэтому компания продолжает работу по их замене. В программу на 2026 год включен капитальный ремонт магистральных трубопроводов общей протяженностью более 2 км.
Параллельно с обновлением трубопроводов СГК продолжит модернизировать теплоисточники города. В этом сезоне реконструкция пройдет на двух объектах: котельной № 13 «Пятый военный городок» и котельной № 3 «ПТУ». Обновление источников позволит повысить их энергоэффективность и улучшить экологические показатели. Еще по двум котельным начнутся проектные работы, а их модернизация запланирована на 2027 год.
Такой поэтапный подход обеспечивает развитие всей инфраструктуры без снижения качества услуг для потребителей. Благодаря новому строительству и обновлению системы теплоснабжения с 2020 года СГК закрыла и заменила на новые автоматизированные объекты 11 старых котельных, снизив выбросы в Канске на 1500 тонн в год.
Общий объем перекладки и нового строительства тепловых сетей за этот период составил около 50 км. Результаты программы модернизации измеримы в конкретных показателях. Износ системы теплоснабжения Канска сократился с критических 80% до 38% — это принципиальное изменение, которое выводит городскую инфраструктуру из зоны риска и обеспечивает её устойчивое функционирование на перспективу. Такие системные перемены стали возможны, благодаря долгосрочному ценовому регулированию и созданию возможностей для инвестирования в теплоэнергетику.