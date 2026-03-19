Жительнице Ачинска не хотели возвращать деньги за сломанный блендер

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Жительница Ачинска приобрела на маркетплейсе моторный блок для блендера стоимостью 1816 рублей.
При первой попытке использовать прибор выяснилось, что нож в насадке не крутится, а блок задымился.
Попытки вернуть деньги через переписку с продавцом результата не дали — тот отказывался компенсировать покупку.
Тогда женщина обратилась в Роспотребнадзор. Специалисты проконсультировали ее и помогли составить претензию на возврат средств. После получения документа ООО «Интерком-НН» сразу вернуло деньги покупательнице, сообщили в ведомстве.
16+