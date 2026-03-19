Концессию на продление «Обхода Хабаровска» планируют заключить в 2026 году

«Обход Хабаровска» — первая на Дальнем Востоке скоростная автодорога. 27-километровая трасса с 24 мостами и путепроводами и пятью транспортными развязками построена по концессионному соглашению Группы «ВИС» с правительством Хабаровского края. Движение для автомобилистов было открыто в июле 2022 года. В феврале этого года группа сообщала о поданной в региональное правительство частной концессионной инициативе по продлению обхода.