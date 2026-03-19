Концессию на продление «Обхода Хабаровска» планируют заключить в 2026 году

ХАБАРОВСК, 19 марта. /ТАСС/. Власти Хабаровского края рассчитывают заключить концессионное соглашение по проекту продления трассы в обход Хабаровска в 2026 году. Об этом сообщил журналистам министр экономического развития региона Николай Дубинин в ходе Дальневосточного форума «Амур ГЧП форум 1.0».
«Обход Хабаровска» — первая на Дальнем Востоке скоростная автодорога. 27-километровая трасса с 24 мостами и путепроводами и пятью транспортными развязками построена по концессионному соглашению Группы «ВИС» с правительством Хабаровского края. Движение для автомобилистов было открыто в июле 2022 года. В феврале этого года группа сообщала о поданной в региональное правительство частной концессионной инициативе по продлению обхода.
«Ведем работу. Мы бы хотели подписать. Большой проект, комплексный», — сказал Дубинин, отвечая на вопрос ТАСС, рассчитывают ли в регионе в этом году подписать концессионное соглашение по проекту продления дороги.
Новый концессионный проект, сообщали в Группе «ВИС», предполагает проектирование, привлечение внебюджетного финансирования, строительство и эксплуатацию автодороги. Инициатива уже рассмотрена в правительстве Хабаровского края, там признали ее целесообразность.
Продление автодороги «Обход Хабаровска» имеет стратегическое значение для обеспечения связи с будущим погранпереходом на Большом Уссурийском острове, по которому пролегает граница с Китаем. Предполагается строительство пятикилометрового участка, который станет частью построенной дороги. Он позволит расширить «узкое горлышко» на выходе с обхода, привлечь дополнительный трафик и создать трансграничный транспортный коридор.
О форуме.
«Амур ГЧП форум 1.0» проходит в Хабаровске 19 марта. Мероприятие объединило представителей органов власти регионов Дальнего Востока, банков, вузов, предпринимателей, инвесторов. На сессиях обсуждаются практические вопросы работы по применению механизма концессий и государственно-частного партнерства (ГЧП), возможности инфраструктурного развития округа.