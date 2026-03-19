«Умную» спортивную площадку по областной субсидии в Братске установят в Правобережном районе

«Умную» спортивную площадку, деньги на которую Братск получит из регионального бюджета, установят в Правобережном районе. Спортивный объект станет частью благоустройства территории в Осиновке. Об этом у себя в телеграм-канале написал мэр Братска Александр Дубровин, передает информационное агентство «ТК Город».

Источник: ТК Город

В этом году планируется провести благоустройство территории у школы № 43. По словам мэра, узнав о региональной конкурсе по распределению субсидий по программе «Развитие физической культуры и спорта», власти Братска подали на него заявку и оказались в числе победителей. «Умная» спортивная площадка представляет собой комплексный объект.

Субсидия предусматривает оборудование воркаут-площадки с резиновым покрытием, создание универсальной площадки для игры в волейбол, баскетбол и футбол с резиновым покрытием, а также установку трибуны на 25 мест, — написал Александр Дубровин.

Как сообщалось ранее, кроме Братска аналогичную субсидию получат Свирск и Иркутский муниципальный округ (площадку установят в поселке Маркова).

Ранее также сообщалось, что в рамках благоустройства территории в Осиновке там появится скейт-площадка, которую перенесут с территории у бывшего «Сибтепломаша». Все оборудование уже демонтировано и в настоящее время находится на ремонте. Также благоустройство предусматривает устройство пешеходной сети — его проведут в рамках социального партнерства на спонсорские средства.