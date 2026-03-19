«Профи.ру»: спрос на диагностику автомобилей в феврале вырос на 73%

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Спрос на диагностику автомобилей в РФ по итогам февраля 2026 года увеличился на 73% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Об этом говорится в исследовании сервиса поиска специалистов «Профи.ру», материалы которого есть в распоряжении ТАСС.
«Аналитики сервиса зафиксировали увеличение спроса на диагностику автомобиля в целом на 73% и на диагностику электрооборудования автомобиля на 92%. Услугу автоэлектриков стали искать на 65% чаще, чем в феврале 2025 года», — сказано в исследовании.
Кроме того, резко выросло число обращений по «зимним» проблемам. Спрос на отогрев автомобиля увеличился в 17 раз, на замену аккумулятора — в 5 раз, на запуск двигателя — в 4 раза, на зарядку аккумулятора — в 3 раза.
Автоэксперт, зарегистрированный на сервисе «Профи.ру», Евгений Королев связывает такую динамику с аномально снежной зимой.
«Из-за обильных снегопадов в центральных регионах многие россияне оставляли автомобили во дворах, не видели смысла садиться за руль, пока дороги завалены снегом. Длительный простой вместе с перепадами температур и повышением влажности негативно повлиял на состояние аккумуляторов», — пояснил он.
Эксперт добавил, что первый запуск после долгого простоя авто создает высокую нагрузку на мотор, а загустевшее масло усиливает износ деталей. По его словам, после холодной зимы возможны проблемы с электрикой из-за окисления.
Если автомобиль долго не эксплуатировался в зимнее время, Королев рекомендует проверить аккумулятор, прогревать машину перед поездками и при неполадках обращаться в сервис.