Ричмонд
+3°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Кафе на солнечных батареях стали центром жизни в кубинской Гаване

На фоне перебоев с электричеством жители Гаваны начали активно посещать кафе, работающие на солнечной энергии, передает корреспондент РИА Новости.

В последние недели на Кубе фиксируются серьезные проблемы с энергоснабжением. С начала марта в стране произошли два масштабных сбоя в энергосистеме.

В условиях регулярных отключений электричества такие кафе становятся альтернативными точками доступа к электроэнергии. Одно из заведений в районе Ведадо в столице заполнено посетителями. Электроснабжение там обеспечивается за счет солнечных панелей, а возле столиков оборудованы розетки.

Клиенты приходят не только за едой и напитками, но и для подзарядки мобильных устройств.

На фоне энергетических проблем городская инфраструктура работает с перебоями. В Гаване закрываются магазины, приостанавливают работу банки и учебные заведения.

Ситуация с энергоснабжением в стране, по данным агентства, осложняется действующими санкциями и ограничениями со стороны США.

Куба: остров свободы с непростой судьбой и сложными отношениями с США
Куба — островное государство в Карибском море, которое, благодаря своему расположению рядом с США и историческим событиям времен холодной войны, стало одним из самых известных в Западном полушарии. В материале — главное об «острове свободы».
Читать дальше