ВТБ: в феврале жители Сибири увеличили сбережения на 11 млрд рублей

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. По итогам февраля объем средств на депозитах и накопительных счетах жителей Сибири в ВТБ вырос на 11,1 млрд рублей (+1,4%), до 808,2 млрд рублей.
Опережающую динамику демонстрируют накопления жителей Республики Тыва, Красноярского края, республик Хакасия и Алтай. По абсолютным значениям прироста лидируют Красноярский край, Иркутская и Новосибирская области.
По стране в целом, по оценке ВТБ, общерыночный объем пассивов в феврале тоже увеличился на 2% (+1,3 трлн рублей). Общий объем привлеченных средств достиг 65,9 трлн рублей. Основным драйвером роста рынка остаются вклады и накопительные счета в российской валюте. По итогам февраля портфель рублевых сбережений россиян превысил 62,5 трлн, прибавив 2% (+1,2 трлн рублей).
По прогнозам ВТБ, в первом полугодии рынок сбережений продолжит стабильный, но умеренный прирост — ежемесячно примерно на 1−2%. Во второй половине года ожидается замедление темпов. По итогам 2026 года общерыночный объем пассивов россиян увеличится на 10%.
Как отметили в ВТБ, в этом году определять рынок будут два глобальных тренда. С одной стороны, вкладчики будут стремиться зафиксировать ставки на долгие сроки, учитывая нисходящую динамику ключевой ставки. С другой стороны, усиливается интерес к накопительным счетам, которые за счет капитализации процентов зачастую дают доходность выше, чем традиционные депозиты.