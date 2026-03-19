Россия и Индия лидируют по доступности интернета среди стран G20

Россия заняла второе место среди стран «Большой двадцатки» по стоимости безлимитного интернета, сообщает РИА Новости со ссылкой на анализ открытых данных.
Средняя цена безлимитного доступа со скоростью от 60 Мбит/с в стране составляет 658,6 рубля в месяц. Более низкий показатель зафиксирован только в Индии — 600,4 рубля.
Третье место по доступности занимает Китай, где аналогичная услуга обходится в среднем в 902,7 рубля. Далее следуют Турция с показателем 1161,5 рубля, а также Бразилия, Южная Корея и Индонезия, где стоимость составляет около 1700 рублей в месяц.
В Аргентине цена превышает 2000 рублей, в Мексике — приближается к 2500 рублям. В Италии, Японии и Франции стоимость составляет от 2500 до 2800 рублей. В Южно-Африканской Республике интернет стоит более 3000 рублей, а в Великобритании — 3507 рублей.
Наиболее высокие тарифы зафиксированы в США — 5972 рубля в месяц. В число стран с дорогим интернетом также вошли Саудовская Аравия (5625,6 рубля), Канада (5106,3 рубля), Австралия (4750 рублей) и Германия (4035,7 рубля).
Как пояснил аналитик ФГ «Финам» Леонид Делицын, относительно низкая стоимость интернета в России связана с высокой конкуренцией между операторами и провайдерами, а также значительными инвестициями в развитие инфраструктуры.
Читайте также: Абаканский душитель: 5 лет женщины садились в машину Дмитрия Лебедя и исчезали.