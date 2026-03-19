ЕС обсудит пересмотр пошлин на удобрения из РФ и Беларуси

МИНСК, 19 мар — Sputnik. Ситуацию с поставками удобрений из Беларуси и России, а также пересмотр пошлин на них обсудят в ЕС, этот вопрос включен в повестку саммита лидеров Евросоюза, который проходит 19—20 марта в Брюсселе, сообщили в Еврокомиссии.

Источник: Sputnik.by

«Комиссия внимательно следит за ситуацией. Ситуация с удобрениями будет обсуждаться лидерами ЕС в четверг», — заявили «Известиям» в ЕК.

С просьбой о временной отмене тарифов к Брюсселю обратилась пока только одна страна — Венгрия. Как сообщает издание, министр сельского хозяйства республики Иштван Надь направил официальное письмо еврокомиссарам, в котором предупредил о рисках продовольственного кризиса.

«Ограничение доступа к доступным удобрениям неизбежно приведет к снижению урожайности и спровоцирует скачок цен на продукты внутри союза», — цитирует издание обращение венгерского министра.

Надь подчеркнул, что Венгрия производит только азотные удобрения и критически зависит от импорта фосфорных и калийных, ключевыми поставщиками которых являются Россия и Беларусь.

Причиной возвращения к теме пересмотра пошлин на российские и белорусские удобрения стала эскалация конфликта на Ближнем Востоке и ограничение судоходства по Ормузскому проливу, через который проходит около трети мировых поставок удобрений и сырья для их производства. Цены на карбамид в регионе уже выросли примерно на 40%.

Удобрения из РФ и Беларуси находятся под санкциями ЕС с июля 2025 года.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше