ЕС обсудит пересмотр пошлин на удобрения из РФ и Беларуси

«Комиссия внимательно следит за ситуацией. Ситуация с удобрениями будет обсуждаться лидерами ЕС в четверг», — заявили «Известиям» в ЕК.
С просьбой о временной отмене тарифов к Брюсселю обратилась пока только одна страна — Венгрия. Как сообщает издание, министр сельского хозяйства республики Иштван Надь направил официальное письмо еврокомиссарам, в котором предупредил о рисках продовольственного кризиса.
«Ограничение доступа к доступным удобрениям неизбежно приведет к снижению урожайности и спровоцирует скачок цен на продукты внутри союза», — цитирует издание обращение венгерского министра.
Надь подчеркнул, что Венгрия производит только азотные удобрения и критически зависит от импорта фосфорных и калийных, ключевыми поставщиками которых являются Россия и Беларусь.
Причиной возвращения к теме пересмотра пошлин на российские и белорусские удобрения стала эскалация конфликта на Ближнем Востоке и ограничение судоходства по Ормузскому проливу, через который проходит около трети мировых поставок удобрений и сырья для их производства. Цены на карбамид в регионе уже выросли примерно на 40%.
Удобрения из РФ и Беларуси находятся под санкциями ЕС с июля 2025 года.