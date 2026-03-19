Цена автомобильного топлива на заправках Прикамья в среднем превысила 66 рублей

В Пермском крае резко взлетела средняя цена всех марок автомобильного топлива. К концу второй декады марта рост стоимости литра бензина в среднем составил 40 копеек.
По данным Росстата, бензин марки АИ-92 подорожал с 62,51 до 62,94 ₽, АИ-95 — с 67,65 до 68,03 ₽, АИ-98 — с 93,42 до 93,63 ₽ Средняя цена за литр автомобильного теперь составляет 66,13 ₽
В ПФО самый дорогой бензин теперь на заправках Прикамья. В целом по России средняя цена на литр автомобильного топлива подросла с 66,15 до 66,31 ₽, Приволжском округе — 64,34 до 64,50 ₽
Недельный рост дизельного топлива в Пермском крае составил 26 коп. Теперь за литр «дизеля» пермякам придется выложить 78,21 ₽ В ПФО к 18 марта средняя цена поднялась с 74,50 до 74,52 ₽ В целом по России рост составил 8 коп. до 77,42 ₽ за литр.
Росстат провел мониторинг цен автомобильного и дизельного топлива на 1,8 тыс. заправочных станций в 280 городах страны.