Цена автомобильного топлива на заправках Прикамья в среднем превысила 66 рублей

Недельный рост дизельного топлива в Пермском крае составил 26 коп. Теперь за литр «дизеля» пермякам придется выложить 78,21 ₽ В ПФО к 18 марта средняя цена поднялась с 74,50 до 74,52 ₽ В целом по России рост составил 8 коп. до 77,42 ₽ за литр.