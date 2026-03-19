Объем просроченных налоговых платежей озвучили в Нижнем Новгороде

В ответ на запрос депутата о выполнении плана по налоговым доходам за первый квартал 2026 года, директор городского департамента финансов Юрий Мочалкин сообщил, что сбор налога на доходы физических лиц (НДФЛ) идет согласно графику. Окончательные данные о поступлениях, включая сборы по упрощенной системе налогообложения (УСН), станут известны к концу марта. Мочалкин также отметил, что ужесточение налогового законодательства может привести к тому, что часть представителей малого бизнеса решит сменить режим налогообложения.