Объем просроченных налоговых платежей озвучили в Нижнем Новгороде

По состоянию на начало 2026 года, суммарный объем просроченных налоговых обязательств и платежей, причитающихся бюджету Нижнего Новгорода, достиг 2,6 миллиарда рублей. Эти данные были озвучены председателем бюджетной комиссии Марком Фельдманом в ходе заседания Гордумы.
Он уточнил, что данный показатель за 2025 год составлял 2,4 миллиарда рублей, однако благодаря работе межведомственных групп, занимающихся взаимодействием с налогоплательщиками, за год удалось снизить эту сумму на 1,4 миллиарда рублей.
В связи с этим, депутат высказал мнение о необходимости усиления деятельности упомянутых комиссий для увеличения поступлений в городской бюджет. Несмотря на инфляцию и рост цен, начальный объем задолженности в текущем году сопоставим с прошлогодним, но требует дальнейшего сокращения посредством более активной работы с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями.
В ответ на запрос депутата о выполнении плана по налоговым доходам за первый квартал 2026 года, директор городского департамента финансов Юрий Мочалкин сообщил, что сбор налога на доходы физических лиц (НДФЛ) идет согласно графику. Окончательные данные о поступлениях, включая сборы по упрощенной системе налогообложения (УСН), станут известны к концу марта. Мочалкин также отметил, что ужесточение налогового законодательства может привести к тому, что часть представителей малого бизнеса решит сменить режим налогообложения.
