Дефицит продуктов на фоне ситуации на Ближнем Востоке в РФ не прогнозируют

Ситуация на Ближнем Востоке не приведет к дефициту и резкому росту цен на продукты в России, сообщает РИА Новости со ссылкой на Ассоциацию компаний омниканальной розничной торговли.
В отрасли отмечают, что у крупных торговых сетей сформирована диверсифицированная система импортных поставок. Это позволяет при необходимости оперативно менять поставщиков и перераспределять объемы без сбоев в снабжении.
Продукция поступает через дистрибьюторов в федеральные сети и на оптовые базы, откуда распределяется по регионам. Такая модель обеспечивает устойчивость поставок даже при внешних рисках.
В ритейле подчеркивают, что резкое повышение цен невыгодно самим торговым сетям, поскольку ведет к снижению покупательского спроса.
По данным ассоциации, участники рынка намерены предпринимать меры для сохранения привычного ассортимента и ценовой стабильности.
На текущий момент предпосылок для дефицита продовольствия или существенного изменения цен не наблюдается.
