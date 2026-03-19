Дефицит продуктов на фоне ситуации на Ближнем Востоке в РФ не прогнозируют

Ситуация на Ближнем Востоке не приведет к дефициту и резкому росту цен на продукты в России, сообщает РИА Новости со ссылкой на Ассоциацию компаний омниканальной розничной торговли.

В отрасли отмечают, что у крупных торговых сетей сформирована диверсифицированная система импортных поставок. Это позволяет при необходимости оперативно менять поставщиков и перераспределять объемы без сбоев в снабжении.

Продукция поступает через дистрибьюторов в федеральные сети и на оптовые базы, откуда распределяется по регионам. Такая модель обеспечивает устойчивость поставок даже при внешних рисках.

В ритейле подчеркивают, что резкое повышение цен невыгодно самим торговым сетям, поскольку ведет к снижению покупательского спроса.

По данным ассоциации, участники рынка намерены предпринимать меры для сохранения привычного ассортимента и ценовой стабильности.

На текущий момент предпосылок для дефицита продовольствия или существенного изменения цен не наблюдается.

